Augustdorf Der Leoparden-Dompteur

Es ist viertel nach zwei an diesem Mittwoch, als der Bundesverteidigungsminister auf dem Truppenübungsplatz der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf bei Detmold aus seinem Hubschrauber steigt. Zwei Gründe hat er für seinen Ausflug: Pistorius will sehen, dass der Leopard 2 A6, den Deutschland in die Ukraine liefert, wirklich so gut ist. Und er muss den Soldaten des Panzerbataillons 203 eine schlechte Nachricht überbringen.