Würdigung als „Moderne Ritterin“ Annalena Baerbock erhält Aachener Karnevalsorden

So viel Frauenmacht wie in diesem Jahr gab es noch nie: Die Lobrede auf Baerbock hält Iris Berben, die Ordensritterin des vergangenen Jahres. Die Schauspielerin hatte damals in ihrer Rede energisch mehr Macht für Frauen verlangt. Verkleidet war sie als Clown. Als Dritte im Bunde führt erstmals Moderatorin Sandra Maischberger durch den Abend. An ihrer Seite steht der neue AKV-Präsident Wolfgang Hyrenbach. „Da es auch für mich eine Premiere sein wird, bin ich dankbar, eine so charmante wie erfahrene Bühnenpartnerin an meiner Seite zu haben“, gibt der Präsident der Karnevalsgesellschaft zu.