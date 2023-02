Politiker und ihre Maskenpannen Mal schief, mal mit Löchern – und manchmal gar nicht

Adieu, Maske. In ganz Deutschland können öffentliche Verkehrsmittel wieder ohne genutzt werden. Nun hoffen viele in der Politik aufs freiwillige Tragen. Freilich kamen Politiker selbst nicht immer mit dem Mund-Nase-Schutz klar; mancher versuchte sogar, mit ihm zu dealen. Eine unvollständige Übersicht der Masken-Fehltritte in den letzten drei Jahren.