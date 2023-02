Klimaneutrale Technik Wie Habeck in Schweden um den Industriestandort Europa ringt

Robert Habeck hat an diesem sonnigen Donnerstag einen schönen Termin in der Stockholmer Innenstadt: Gerade hat er seine Amtskollegin, Schwedens Vize-Premierministerin Ebba Busch, in ihrer Residenz getroffen, nun stellen sich die beiden locker und lässig der Presse. Ebba Busch und den deutschen Wirtschaftsminister treibt um, wie die EU verhindern kann, dass Europas Industrie im Wettlauf mit China und den USA auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft den Anschluss verliert.