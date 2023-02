Alexander Graf Lambsdorff über den Ukraine-Krieg „Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern“

Er entstammt einem deutsch-baltischen Adelsgeschlecht, sein Großvater war russischer Staatsbürger, der Vater als Diplomat auch in Moskau stationiert. Alexander Graf Lambsdorff, heute 56, damals im Internat, besuchte die Eltern schon als 15-Jähriger in der russischen Hauptstadt und war seitdem oft dort. Im Sommer soll der FDP-Bundestagsabgeordnete aus Bonn deutscher Botschafter in Moskau werden, am Donnerstagabend machte er Station in Düsseldorf: für einen Vortrag beim Neujahrsempfang des Familienunternehmer-Verbands, der mit rund 200 Gästen im Industrie-Club stattfand.