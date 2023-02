Mehrere Demos geplant Geplanter Autobahnausbau stößt auf Protest

Düsseldorf/Berlin · Die Klimabewegung Fridays for Future will an diesem Freitag in drei Städten in Nordrhein-Westfalen sowie an weiteren Orten in Deutschland gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren - und für die Förderung anderer Verkehrsmittel.

03.02.2023, 03:42 Uhr

Die Autobahn A4 in Köln an einem Abend im September 2016 (Symbolbild). Foto: picture alliance / Geisler-Fotop/Christoph Hardt/dpa

(peng/dpa)