Staatsangehörigkeitsrecht : Keine Einbürgerung bei Polygamie - neuer Anlauf im Herbst

Berlin Mehrehe und deutscher Pass sollen sich künftig gesetzlich ausschließen. Ein erster Entwurf wurde auf Druck des Justizministeriums vertagt.

Ursprünglich hatte das CSU-geführte Innenministerium das Einbürgerungsverbot bei Polygamie bereits in den Entwurf einer Gesetzesnovelle zur Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei der Mitwirkung an Terrormilizen wie dem Islamischen Staat hineingeschrieben. Doch bei der Abstimmung über den Entwurf im Kabinett fehlte die Passage, weil das noch nicht ausgehandelte Thema vom SPD-geführten Justizministerium abgelehnt worden war.

Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume verwies darauf. dass Bigamie und Polygamie in Deutschland verboten seien. Deshalb sei für die CSU klar: „Wer in einer Mehrfachehe lebt, kann nicht eingebürgert werden“, sagte Blume unserer Redaktion. In Deutschland gelte das Grundgesetz und nicht die Scharia. CSU-Chef Markus Söder warnte davor, das Einbürgerungsverbot nicht zu beschließen. Das wäre eine Stärkung für „ganz Rechtsaußen“. Für die AfD erklärte Vorstandsmitglied Beatrix von Storch, die islamische Vielehe in Deutschland zu gestatten sei ein „Ausverkauf unserer westlichen Werte und eine Ohrfeige für die Gleichberechtigung“.