Engagement für die Allgemeinheit : CSU plant "Deutschland-Praktikum" für Männer und Frauen

München Die CSU will junge Menschen mit Vorteilen und Pluspunkten etwa bei der Studienplatz-Vergabe zu einem freiwilligen „Deutschland-Praktikum“ bewegen.

Die CSU ist für die Einführung eines sogenannten Deutschland-Praktikums. Auszubildende und Studenten sollen bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich damit einen mehrwöchigen freiwilligen Dienst leisten, wie CSU-Chef Markus Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München sagte. "Wir wollen hier den Einstieg haben für generell mehr staatsbürgerliches Engagement." Außerdem sollen Soldaten in Uniform künftig kostenlos mit der Bahn fahren dürfen.