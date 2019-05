Gesundheitspolitik : Werben für bewusste Organspende

Wenn es nach dem Gesundheitsminister geht, dann ist Organspender, wer nicht widerspricht. Eine parteiübergreifende Initiative legt einen Gegenvorschlag vor. Er setzt auf Ärzte und Ämter.

Nach dem von Baerbock, Kipping sowie den Gesundheitsexperten Karin Maag (CDU), Hilde Mattheis (SPD) und Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) am Montag in Berlin vorgelegten Gesetzentwurf sollen die Bürger etwa bei der Verlängerung ihrer Personalausweise auf die Möglichkeit der Organspende hingewiesen werden. Hausärzte sollen mindestens alle zwei Jahre über eine mögliche Spende aufklären. Alle Spender sollen sich in ein Online-Register eintragen.

Kipping sagte, sie setze auf mehr Organspenden durch bewusste Entscheidungen, Spahn auf mehr Spenden durch Schweigen. Junge Menschen treibe Liebeskummer oder der Ausbildungsplatz um, nicht aber die Frage: „Was passiert mit meinen Organen nach dem Tod?“ Aschenberg-Dugnus hob die Rolle der Hausärzte hervor. Sie seien in der Regel eine Vertrauensperson und könnten auf die Sorgen und Ängste der Menschen eingehen. Viele befürchteten, dass sie vorzeitig für tot erklärt würden. Nur ein gut informierter Patient könne eine Entscheidung selbstbestimmt treffen. Sie betonte: „Eine Organspende bedeutet am Ende, das Leben eines anderen zu retten.“ Die Hausärzte sollen für die Beratung extra honoriert werden.

Deutschland gehört europaweit zu den Ländern mit den geringsten Spenden. Zum Vergleich: Während im Spitzenreiterland Spanien 46,9 Organspender auf eine Million Einwohner kommen, sind es in Deutschland nur 9,7. Zudem sind die Kliniken hierzulande für spontane Organentnahmen bisher schlecht ausgestattet. Es fehlt vor allem an Geld und Personal. Das soll sich durch ein am 1. April in Kraft getretenes Gesetz ändern.