Berlin : Altmaier räumt Fehler in der Industriestrategie ein

Peter Altmaier (r, CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), beim Kongress zur "Nationalen Industriestrategie 2030".

Berlin Der Wirtschaftsminister umgarnt nun den Mittelstand. Bei einem Treffen mit Managern wollten die lieber klare Zusagen hören.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) steht massiv unter Druck. Seit Wochen wird er vor allem von der Wirtschaft für seine Industriestrategie kritisiert. Bei einem Treffen mit hochrangigen Unternehmens- und Gewerkschaftsvertretern bekam er weiteren Unmut zu hören. Industriepräsident Dieter Kempf sagte, statt explizit europäische „Champions“ zu fördern, solle die Politik lieber die Bedingungen für den Standort verbessern.

Im Entwurf seiner „Nationalen Industriestrategie 2030“ verfolgt Altmaier das Ziel, dass sich der Staat stärker in die Industrieförderung einmischt, besonders in bestimmten Sparten, um Weltmarktführer zu unterstützen oder aufzubauen. Hintergrund für seinen Aufschlag war die gegen seinen Willen gescheiterte Fusion der Zugsparten von Siemens und des französischen Alstom-Konzerns. In seinem Papier nennt Altmaier Branchengrößen wie Siemens, Thyssenkrupp, die Automobil-Hersteller sowie die Deutsche Bank als schützenswert.

Besonders Vertreter mittelständischer Unternehmen sahen darin einen Affront, fühlten sich nicht hinreichend berücksichtigt. Am Montag räumte Altmaier ein: „Ich habe es in meiner gesamten politischen Tätigkeit immer unterstrichen, dass mittelständische und familiengeführte Unternehmen der Kern unseres wirtschaftlichen Wohlstandes sind.“ Das sei auch anerkannt in dem Papier, „aber vielleicht nicht in dem Ausmaß und mit dem Stellenwert, der sinnvoll und notwendig gewesen wäre“, so der CDU-Politiker. Bis Jahresende wolle er eine abgestimmte Strategie in der Bundesregierung erreichen, sagte Altmaier und stellte mehr Fokus auf den Mittelstand in Aussicht. Die Wirtschaft soll gerne ihre Wünsche für die Strategie äußern, hieß es.

Doch die hat vor allem Sorgen, dass der Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb abgehängt werden könnte. Und so übte Kempf scharfe Kritik wegen zu hoher Energiepreise, zu viel Bürokratie, eines schleppenden Ausbaus der Infrastruktur und einer „schädlichen“ Steuerpolitik. All das wird Altmaier nicht abräumen können, das weiß man auch bei den Verbänden. Stattdessen verteidigte der CDU-Politiker seinen Ansatz, versuchte den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden: Es gehe darum, die Wirtschaftspolitik wieder in den Mittelpunkt der politischen Debatte zu rücken. Er fühle sich darin bestätigt, einen wichtigen Anstoß gegeben zu haben, sagte er. Das sahen auch die Wirtschaftsvertreter so. Der Präsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée, sagte nach dem Termin: „Bisher hatte Wirtschaftsminister Altmaier viel angekündigt und wenig umgesetzt. Mit seiner Industriestrategie hat er dann die Familienunternehmer und den industriellen Mittelstand richtig verärgert.“ Aber heute beim Kongress habe er den Eindruck gehabt, dass der Minister erstmals mehr zugehört habe als selber zu reden, „und er hat sich selber viele Notizen gemacht“, so Eben-Worlée. Es sei ein konstruktiver Kongress gewesen. Unterstützung kam auch von den Gewerkschaften. Der Chef der IG-Metall, Jörg Hofmann, sagte, es müsse eine aktive Industriepolitik geben, etwa um den digitalen Wandel zu gestalten.

