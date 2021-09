Kreuze öffentlich sichtbar : Laschet faltet Stimmzettel im Wahllokal falsch

Aachen Welche Partei Armin Laschet wählt, dürfte niemanden überraschen. Bei der Abgabe seines Stimmzettels verstieß der CDU-Kanzlerkandidat in Aachen jedoch gegen die Regeln – seine Kreuze waren auf dem falsch gefalteten Zettel deutlich zu erkennen. Und was sagt eigentlich der Bundeswahlleiter dazu?

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Das ist auf Fotoaufnahmen zu erkennen. Die Szene in Laschets Wahllokal in Aachen sorgte am Sonntag im Netz prompt für Diskussionen. Auch die Wahlentscheidung von Laschets Frau, die ebenfalls kurz darauf ihre Stimme abgab, ist zum Teil auf den Fotos erkennbar. Auf Twitter wurde daraufhin diskutiert, ob der nordrhein-westfälische Ministerpräsident auf korrekte Art und Weise seine Stimme abgegeben hat.