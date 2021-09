Präsidiumssitzungen von CDU und CSU : Laschet sieht offenbar doch keinen Regierungsauftrag für die Union

Armin Laschet am Montag bei seiner Ankunft am Konrad-Adenauer-Haus. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bei Beratungen der CDU-Spitze hat Armin Laschet seine Bereitschaft bekräftigt, mit FDP und Grünen über eine Koalition zu sprechen. Teilnehmern zufolge stellte er aber klar, dass er keinen „Regierungsauftrag“ für die Union sähe. Ähnlich äußerte sich Markus Söder.

Der Unionskanzlerkandidat hat in Beratungen der engsten CDU-Führungsspitze bekräftigt, auch nach dem Absturz der Union Verhandlungen über eine von ihm geführte Bundesregierung zu führen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin stellte der CDU-Chef am Montag im Präsidium klar, niemand habe am Sonntagabend von einem Regierungsauftrag für die Union gesprochen. Es sei lediglich die Faktenlage beschrieben worden. Zuvor hatte die „Welt“ über entsprechende Aussagen von Laschet berichtet. Die Union erlebte bei der Wahl ein historisches Debakel, sie stürzte von 32,9 auf 24,1 Prozent ab.