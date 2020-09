Erste TV-Debatte vor der US-Wahl : „Sie sind der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte“

Cleveland Im ersten TV-Duell im Rennen ums Weiße Haus wirft Joe Biden dem US-Präsidenten Donald Trump Lügen und Planlosigkeit vor. Erbittert streiten der Demokrat und der Republikaner um den Umgang mit dem Coronavirus in den USA.

Der Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Demokraten machte Trump für die hohe Zahl der Corona-Toten in dem Land – mehr als 205.000 – verantwortlich. Der Präsident sei angesichts der Krise in „Panik“ verfallen. Trump habe aber „keinen Plan“, wie er mit der Pandemie fertigwerden solle. Vielmehr habe der Präsident die Erstmaßnahmen seines chinesischen Kollegen Xi Jinping im Umgang mit dem Corona-Ausbruch gelobt. Biden ging Trump hart an: Der Amtsinhaber solle „raus aus dem Bunker und raus aus dem Sandfang auf Ihrem Golfplatz“ und Demokraten und Republikaner im Oval Office versammeln, um einen Deal für ein Corona-Hilfspaket zu schmieden, forderte der Kandidat.

Trump entgegnete, wäre Biden derzeit Präsident, wären noch viel mehr Menschen gestorben. Außerdem wolle Biden im Kampf gegen das Virus die US-Wirtschaft wieder stilllegen. Trump wiederum warf Biden fälschlicherweise vor, in der Frühphase der Pandemie gegen ein Einreiseverbot von und nach China gewesen zu sein. Zudem behauptete er, dass die USA nur „Wochen“ von der Produktion eines Impfstoffs gegen das Virus entfernt seien. Er hielt Biden zudem vor, dass dessen Umgang mit dem Schweinegrippe-Ausbruch in seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama ein „Desaster“ gewesen sei. Die Zahl der Toten in den USA damals betrug im Vergleich zur Opferzahl der aktuellen Pandemie allerdings nur weniger als ein Prozent.

Die erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 3. November wurde in der Case Western Reserve University in Cleveland im Bundesstaat Ohio ausgetragen. Der in Umfragen zurückliegende Republikaner Trump und der Demokrat Biden werden vor der Wahl noch in zwei weiteren Fernsehdebatten am 15. Oktober und am 22. Oktober aufeinandertreffen.