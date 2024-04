Wahlkampf in den USA Trumps Eiertanz um die Abtreibung

Donald Trump hat in seiner politischen Karriere so ziemlich jede Position zur Abtreibung vertreten. Bei seinem Einstieg in die Politik in New York 1999 war er noch „sehr pro-choice“, also für die Entscheidungsfreiheit der Frauen. Als er mit einer Kandidatur bei den Republikanern liebäugelte, entdeckte Trump, dass er ohne die Unterstützung der Evangelikalen niemals die Nominierung erringen könnte. 2011 wechselte er die Seiten und verkündete, dass er ein überzeugter Lebensschützer sei.