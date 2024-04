Verfahren in Arizona 18 Personen wegen Pro-Trump-Wahleinmischung 2020 angeklagt

Eine Grand Jury in Arizona hat 18 Personen wegen Einmischung in die Präsidentschaftswahl in dem US-Staat im Jahr 2020 angeklagt. In der am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Anklageschrift wurden die Namen von elf Republikanern genannt, denen zur Last gelegt wird, dem US-Kongress ein Dokument vorgelegt zu haben, laut dem fälschlicherweise Ex-Präsident Donald Trump in Arizona gegen Amtsinhaber Joe Biden gewonnen habe. Die Namen der sieben anderen Angeklagten wurden zunächst nicht publik gemacht.