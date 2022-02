Bericht aus dem Kreml : Russland offenbar zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Kiew/Moskau Der Kreml ist nach eigenen Angaben bereit, eine russische Delegation zur Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, um mit der Ukraine zu verhandeln.

Russland ist nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine . Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet.

Selenskyj hatte auch in der Nacht zum Donnerstag zur Abwendung eines Krieges Putin ein erstes Gesprächsangebot gemacht. Er sagte: „Die Sicherheit der Ukraine ist verbunden mit der Sicherheit ihrer Nachbarn. Deshalb müssen wir heute über die Sicherheit in ganz Europa sprechen. Das ist unserer Hauptziel - der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit unserer Bürger. Dafür sind wir bereit, mit allen und auch mit Ihnen zu reden. In verschiedenen Formaten und an jedem beliebigen Ort.“