Früherer Profiboxer : Kiews Bürgermeister Witali Klitschko „würde auch selbst zur Waffe greifen“

Witali Wladimirowitsch Klitschko, früherer Profiboxer und Bürgermeister von Kiew, hat seine eigene Position zum Krieg in der Ukraine deutlich gemacht. Foto: AFP/SERGEI SUPINSKY

Kiew/Köln Der frühere Schwergewichtsweltmeister Witali Klitschko will die Ukraine mit aller Macht verteidigen, der Bürgermeister von Kiew würde dabei auch selbst zur Waffe greifen.

An Witali Klitschkos Entschlossenheit gibt es keine Zweifel. Schreitet der frühere Profiboxer zur Tat, dann richtig, das galt im Ring und das gilt wohl auch nach der Invasion in der Ukraine. Der Bürgermeister von Kiew will mit aller Macht seine Heimat verteidigen und würde gegen russische Soldaten auch selbst zur Waffe greifen. „Ich habe keine andere Wahl. Ich muss das tun“, sagte der einstige Schwergewichtsweltmeister bei Good Morning Britain.