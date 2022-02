Filmstar im Kriegsgebiet : Oscar-Gewinner Sean Penn filmt russische Invasion in der Ukraine

US-Schauspieler in Regisseur Sean Penn bei einer Filmvorführung in Cannes im Juli 2021 (Archivfoto). Foto: dpa/Valery Hache

New York Seit Jahren setzt sich Sean Penn gegen den Krieg ein. Derzeit hält er sich in der Ukraine auf. Offenbar will der Filmemacher und Schauspieler dort die Ereignisse nach dem Einmarsch der Russen dokumentieren.

Sean Penn arbeite derzeit in der Ukraine an einer Dokumentation über die Invasion, teilte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auf Facebook mit. „Sean Penn zeigt den Mut, der vielen anderen, besonders westlichen Politkern, fehlt“, hieß es dort. „Der Regisseur ist eigens nach Kiew gekommen, um die Ereignisse aufzuzeichnen, die derzeit in der Ukraine passieren, und der Welt die Wahrheit über Russlands Invasion in unser Land zu erzählen.“

Penn war den Angaben zufolge bei Pressekonferenzen dabei, traf sich mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk und sprach mit Journalisten und Soldaten. Penn wurde unter den Teilnehmern einer Regierungspressekonferenz in Kiew fotografiert. Er ist zudem in einem Video, das auf dem Instagram-Account des ukrainischen Staatsoberhauptes veröffentlicht wurde, bei einem Treffen mit Selenskyj - einem Ex-Schauspieler - zu sehen.

Der 61-jährige Penn, der zwei Oscars - für "Harvey Milk" und "Mystic River" - gewonnen hat, dreht laut dem US-Sender NBC News einen Dokumentarfilm für die Vice Studios. Weder Vice noch Penns Sprecher waren für eine Stellungnahme erreichbar.

Der Filmemacher war auch im November schon einmal in der Ukraine gewesen, um an dem Projekt zu arbeiten. Dabei hatte sich Penn mit Angehörigen des Militärs getroffen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder Kontroversen ausgelöst, insbesondere mit einem Interview mit dem mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman, während dieser auf der Flucht war.

Der Oscar-Preisträger setzt sich seit Jahren für internationale Hilfsorganisationen und Initiativen gegen Krieg ein. Als Reaktion auf das verheerende Erdbeben in Haiti 2010 gründete er seine eigene Hilfsorganisation CORE. Dieses Engagement wird in der Dokumentation „Citizen Penn“ beleuchtet.

(peng/dpa/AFP)