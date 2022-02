Ehemalige Kanzlerin : Merkel verurteilt Angriff Putins - Rückendeckung für Scholz

Berlin Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Merkel stellte sich zudem hinter die Bemühungen ihres SPD-Nachfolgers Olaf Scholz, Präsident Wladimir Putin zu stoppen.

„Dieser Angriffskrieg Russlands markiert eine tiefgreifende Zäsur in der Geschichte Europas nach dem Ende des Kalten Krieges“, erklärte Merkel am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Für diesen eklatanten Bruch des Völkerrechts gibt es keinerlei Rechtfertigung, ich verurteile ihn auf das Schärfste.“