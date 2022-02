UN-Sicherheitsratsmitglied Irland rechnet mit einem bevorstehenden militärischen Konflikt in der Ukraine. „Ich denke, wir starren in den Abgrund eines großen Konflikts in der Ukraine, von dem wir wissen, dass er tiefgreifende globale Auswirkungen haben wird“, sagte Botschafterin Geraldine Byrne Nason vor einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit).