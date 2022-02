Kämpfe in der Ukraine : Die militärische Lage in der Ukraine am Freitagmorgen

Ein Bild aus einer vom staatlichen Grenzschutz der Ukraine veröffentlichten Videoaufzeichnung zeigt russische Militärfahrzeuge, die von der Krim aus in die Ukraine fahren. Foto: dpa/Uncredited

Kiew Die Lage in der Ukraine nach der russischen Invasion ist unübersichtlich. Über soziale Netzwerke werden Behauptungen und Gegenbehauptungen verbreitet. Was wir wissen - und was nicht - im Überblick.

So manche Beiträge über die Lage in der Ukraine nach dem Einmarsch russischer Truppen sind erfunden oder auf die eigenen Interessen der Verfasser ausgelegt. Für den ersten Tag des Krieges kann die Nachrichtenagentur AP aber einige militärische Aktivitäten bestätigen, weil sie entweder direkte Zeugen hat oder während des Geschehens selbst am Ort war.

Demzufolge rückten russische Militärfahrzeuge von Belarus aus am Grenzübergang Senkowka in die ukrainische Region Tschernihiw ein. Russische Militärfahrzeuge überquerten auch eine Brücke nahe der Stadt Tawrijsk in der südukrainischen Region Cherson. Über der Gegend flogen Hubschrauber.

Bilder von Überwachungskameras zeigen russische Militärfahrzeuge, die am Kontrollposten Armjansk von der Krim aus in die Ukraine einfahren. Die ukrainische Halbinsel war 2014 von Russland annektiert worden. Zudem überquerten prorussische Rebellen auf Panzerfahrzeugen einen Fluss in der Region Luhansk. Nach ihrer Darstellung eroberten sie dort Territorium vom ukrainischen Militär.

Auf einem Feld nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ging ein russischer Ka-52-Kampfhubschrauber nieder. Mutmaßlich wurde er zur Landung gezwungen. Rund um Kiew sowie in mehreren Vierteln der Hauptstadt waren Explosionen zu hören. Über der Hauptstadt flogen Hubschrauber, bei denen es sich um russisches Gerät handeln soll. Ein Brand brach nahe der Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes aus.

Kämpfe gab es in Hostomel, einer Stadt nur sieben Kilometer entfernt von Kiew, die Sitz des Flugzeugherstellers Antonow ist. Dort gibt es eine Landebahn, auf der theoretisch sogar die größten russischen Transportflugzeuge landen könnten. Mindestens ein Haus in Hostomel wurde zerstört, wie die AP anhand von Aufnahmen bestätigen konnte.

Explosionen gab es auch in Dnipro im Osten Ukraine. Nahe einem Flugplatz und einem Sprengstofflager in Myrhorod im Osten der Ukraine waren ebenfalls Explosionen und das Geräusch von Mörserbeschuss zu hören. In einem Wohnhaus in der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine schlug eine Granate ein und explodierte. Eine Person wurde am Bein verletzt, wie ein Augenzeuge berichtete.

Ein Wohnviertel in Mariupol, einer strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer nahe der Grenze zu Russland, wurde beschossen. Reporter der AP waren in der Stadt vor Ort. Der Bürgermeister berichtete von drei Toten, was unabhängig zunächst nicht bestätigt werden konnte.

Das russische Verteidigungsministerium nannte Zahlen über das Ausmaß der Angriffe, die bislang nicht unabhängig bestätigt werden konnten. Demnach seinen 83 ukrainische Militäranlagen durch russische Truppen zerstört worden.

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko zufolge wurden am ersten Tag des Krieges 137 Ukrainer getötet und 1690 weitere verletzt.

Ebenfalls nicht überprüfbar sind mehrere Berichte ukrainischer Politiker und Behörden. Der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak meldete, russische Truppen hätten das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl erobert. Das Büro des ukrainischen Präsidenten teilte mit, ein Kraftwerk in Tripilja rund 40 Kilometer südlich von Kiew sei aus der Luft bombardiert worden. Der ukrainische Grenzschutz berichtete von Todesopfern durch Raketenbeschuss auf einen seiner Posten im Süden des Landes am Asowschen Meer.

(dpa)