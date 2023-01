Hinrichtungen von Demonstranten Baerbock lässt iranischen Botschafter in Berlin einbestellen - Iran verhängt neue Todesurteile

Trotz scharfer internationaler Kritik an der Hinrichtung von zwei weiteren Demonstranten hat die iranische Justiz im Zusammenhang mit der Protestbewegung erneut drei Todesurteile verhängt. Die drei Männer seien der „Anzettelung eines Kriegs gegen Gott“ schuldig gesprochen worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Mizan am Montag. Papst Franziskus kritisierte die jüngsten beiden Hinrichtungen vom Samstag scharf und forderte die weltweite Abschaffung der Todesstrafe. Aus Protest gegen die Vollstreckung der Urteile bestellte das Auswärtige Amt in Berlin erneut den iranischen Botschafter ein, wie Außenministerin Annalena Baerbock mitteilte.