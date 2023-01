Biden zu Sturm auf Regierungsgebäude in Brasilia „Der Wille des brasilianischen Volkers darf nicht unterminiert werden“

So hatte es auch Donald Trump gemacht, der 187 Minuten lang untätig zuschaute, wie seine Anhänger am 6. Januar 2021 den Kongress gestürmt hatten, bevor er die Aufständischen in einem Video aufrief, nach Hause zu gehen. Auch der Rest des Drehbuchs könnte direkt von dem mit sieben Millionen Stimmen abgewählten US-Präsidenten stammen. Wie Trump seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen witterte, hatte auch sein Geistesverwandter in Brasilien eine Vorahnung. Und tat dasselbe wie sein Vorbild in den USA.