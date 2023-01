Gespräche über Klima, Migration und Drogenhandel US-Präsident Joe Biden reist erstmals nach Mexiko

Ein weiteres drängendes Thema in der Region ist der Drogenhandel. Am 5. Januar haben mexikanische Sicherheitskräfte nahe der Stadt Culiacán Ovidio Guzmán einen der Anführer des Sinaloa-Kartells verhaftet. Nach der Festnahme des Sohnes des in den USA inhaftierten Mafiabosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán kam es in Culiacán zu schweren Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und Mitgliedern des Kartells. Zehn Armeeangehörige, ein Polizist und 19 mutmaßliche Mitglieder der kriminellen Organisation kamen ums Leben. Das Sinaloa-Kartell schmuggelt jährlich große Mengen an Drogen in die USA. In die Bekämpfung der Kartelle in Mexiko ist auch die US-Antidrogenagentur DEA eingebunden.