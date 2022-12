Politischer Druck Abgeordnete übernehmen „Patenschaften“ für Gefangene im Iran

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat die Patenschaft für den Iraner Hojat Mirzai übernommen. In einem Brief an den iranischen Botschafter, der der dpa vorliegt, schreibt Kutschaty über den 22-Jährigen: „Gerne wäre ich mit ihm persönlich in Kontakt getreten, aber wie seine Familie habe ich keine Informationen über ihn und seinen Zustand.“ Kutschaty fordert in seinem Brief, Mirzai „sofort auf freien Fuß zu setzen.“