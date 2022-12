Deutschland bestellt Botschafter ein Baerbock kritisiert nach Hinrichtung im Iran „Menschenverachtung“

Der 23-jährige Iraner Mohsen Shekari wurde am Donnerstag hingerichtet. Er soll im September laut iranischer Justiz bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Milizen verletzt haben. Ein Revolutionsgericht in Teheran hatte Mohsen Schekari der Justizbehörde zufolge wegen „Kriegsführung gegen Gott“ verurteilt - dieser Vorwurf ist einer der schwersten Straftatbestände des iranischen Rechts.