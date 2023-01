Speaker am seidenen Faden Kevin McCarthy hat Macht des Amtes bereits bei Übernahme verloren

Dass die sechs sich in der Nacht zum Samstag im fünfzehnten Wahlgang der Stimme enthielten, hatte McCarthy mit weiteren Zugeständnissen an die radikale Rechte erkaufen müssen. Die Nerven in der Fraktion lagen zu diesem Zeitpunkt so blank, dass unter der Kuppel des Kapitals fast die Fäuste geflogen wären. Und zwar innerhalb der Fraktion der „Grand Old Party“, deren Mehrheit an genau vier Stimmen hängt.