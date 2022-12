EU will Sanktionen Baerbock warnt vor weiteren Hinrichtungen im Iran

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor weiteren Hinrichtungen im Iran gewarnt. „Es drohen weitere Hinrichtungen, es drohen weitere Einschüchterungsversuche“, sagte sie am Montag am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Die Grünen-Politikerin verurteilte die beiden bereits vollstreckten Todesurteile scharf, die im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten gegen die Führung in Teheran verhängt worden waren.