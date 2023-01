Verstoß gegen „Ein-China-Prinzip“ China kritisiert Besuch von FDP-Delegation in Taiwan scharf

China hat den Besuch einer hochrangigen Delegation der FDP-Bundestagsfraktion in Taiwan am Montag scharf verurteilt und dabei auch auf Deutschlands Geschichte verwiesen. Die Ursache des Taiwan-Problems sei, dass China schwer unter „Hegemonie, Kolonialismus, Militarismus und Nationalismus“ gelitten habe, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin in Peking. Deutschland habe „eine tiefgreifende und schmerzhafte Geschichtslektion in dieser Hinsicht erfahren“. Wang forderte die FDP-Delegation auf, „sich ernsthaft an das Ein-China-Prinzip zu halten“.