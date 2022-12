Zunehmende Bedrohung durch China Taiwan verlängert Wehrdienst ab 2024

Chieh Chung, Forscher bei der National Policy Foundation, einer in Taipeh ansässigen Denkfabrik, schätzt, dass mit der Verlängerung der Wehrpflicht die Zahl der Soldaten in der Armee Taiwans um 60.000 bis 70.000 Soldaten von derzeit 165.000 erhöht wird. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. Die Spannungen haben sich nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Sommer erhöht. China hatte den Besuch als provokative Unterstützung Taiwans bezeichnet und als Reaktion im August ein großes Militärmanöver rund um die Insel abgehalten. In den vergangenen Monaten sind zudem wiederholt chinesische Kampflugzeuge in den Luftraum von Taiwan eingedrungen. Erst am Montag hatte das Land die größte Grenzverletzung der chinesischen Luftwaffe gemeldet.