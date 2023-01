Orthodoxes Weihnachtsfest Ukraine wirft Russland Verstoß gegen selbst erklärte Feuerpause vor

Russland widerspricht den Vorwürfen: Die russischen Streitkräfte halten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die einseitig erklärte Feuerpause am orthodoxen Weihnachtsfest ein. Dies gelte bis Mitternacht von Samstag auf Sonntag, obwohl die Ukraine die Feuerpause zurückgewiesen habe. Es würden lediglich ukrainische Angriffe erwidert, teilt das Ministerium in seiner täglichen Unterrichtung mit.