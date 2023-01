Krieg gegen die Ukraine Selenskyj nennt Lieferung der Panzer eine „sehr wichtige Entscheidung“

Beide Länder planten, ukrainische Streitkräfte an den jeweiligen Systemen auszubilden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung weiter. Dem „Spiegel“ zufolge soll die deutsche Marder-Lieferung an die Ukraine rund 40 Schützenpanzer umfassen. Berlin und Washington hätten vereinbart, je eine ukrainische Panzergrenadier-Einheit voll auszustatten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte bereits am Mittwoch in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Panzerlieferungen an die Ukraine angekündigt.