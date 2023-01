Iran-Demo in Düsseldorf Demonstration gegen Hinrichtungen im Iran

Ob in Sydney in Australien, Montreal in Kanada oder Seoul in Süd-Korea, auch am 8. Januar sind erneut weltweit Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den verbrecherischen Kurs der iranischen Regierung zu demonstrieren. Auch in Düsseldorfer zeigten sich rund 1500 Demonstranten solidarisch mit den Menschen im Iran. Drei Stunden lang zogen sie durch die Innenstadt und dabei auch über die Königsallee. Organisiert wurde diese Veranstaltung von der Initiative thevoiceofwoman.mahsaamini.