Politik im Kreis Mettmann Grüne Ophelia Nick setzt sich für iranischen Sportler ein

Ophelia Nick erklärt dazu: „Mohammad Khiveh wurde bereits im November festgenommen. Er wird beschuldigt, einen Bombenangriff geplant zu haben. Vor einigen Tagen, am 14. Dezember, wurde im Staatsfernsehen ein Video mit einem vermutlich unter Folter erzwungenen Geständnis veröffentlicht. Viele Gefangene wurden im Iran bereits ohne einen rechtsstaatlichen Prozess zum Tode verurteilt. Auch das Leben von Mohammad Khiveh ist in Gefahr. In einem Brief an den iranischen Botschafter fordere ich, dass zu Herrn Khivehs Prozess unabhängige Prozessbeobachter*innen zugelassen werden und der Zugang zum Rechtsbeistand seiner Wahl gewährleistet ist.“