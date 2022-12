Nach weiterer Hinrichtung EU weitet Sanktionen gegen den Iran aus

Das Thema Iran stand bereits auf der Tagesordnung der Außenminister für ihr Treffen am Montag in Brüssel, als das Regime in Teheran die Welt mit dem Video einer weiteren Hinrichtung eines Demonstranten schockierte. Es handele sich um einen „unverhohlenen Einschüchterungsversuch“, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Beginn der Ministertagung. Da war eine schriftliche Verurteilung der Vorgänge im Iran mitsamt einer Erweiterung der EU-Sanktionen gegen das Land bereits fertig. Einstimmig brachten die Minister am Nachmittag beides auf den Weg.