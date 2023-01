Nachbesetzung im Verteidigungsministerium Worauf es im Ministeramt wirklich ankommt

Mit einem wohl überlegten Gag absolvierte Boris Pistorius seinen ersten Auftritt vor der Presse nach Bekanntwerden seines neuen Postens als Bundesverteidigungsminister. Ja, er sei damals Anfang der 80er Wehrpflichtiger gewesen, erzählt Pistorius, und er habe den Gepard-Panzer fahren sollen, über den jetzt angesichts des Angriffskrieges in der Ukraine so viel geredet wird. Allerdings habe der Kommandeur der betreffenden Steuben-Kaserne in Achim bei Bremen gerade auch einen Fahrer gesucht, „dann bin ich Fahrer des Kommandeurs geworden“, so Pistorius in unaufgeregter Hannoveraner-Attitüde.