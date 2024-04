Zwei Drittel haben einen Job Das Jobwunder der Flüchtlinge von 2015

Richtig, die vielen Ingenieure, Ärzte und Fachkräfte, von denen am Anfang die Rede war, sind nicht gekommen. Aber die Menschen, die in Deutschland den Neuanfang wagten, fügten sich überraschend schnell in unsere Gesellschaft ein. Vergleicht man sie mit Personen, die eine eigene Zuwanderungsgeschichte hatten, ist die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt nach acht Jahren fast so hoch wie bei der gesamten Einwanderergeneration der vergangenen 30 Jahre, die bei 70 Prozent liegt. Früher gekommene Flüchtlinge, die schon länger als die Zuwanderer von 2015 in Deutschland leben, sind zu 86 Prozent erwerbstätig. Der Anteil ist sogar noch höher als bei den Einheimischen, bei denen die Erwerbsquote bei 81 Prozent liegt. Je länger also jemand in Deutschland lebt, desto stärker ist er in den Arbeitsmarkt integriert, verdient mehr und hat auch höhere Positionen. Die Zeit ist hier der entscheidende Faktor.