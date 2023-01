Initiative „Floskelwolke“ Freiheit ist keine Floskel

Vor Kurzem wurde wieder das „Unwort des Jahres“ verkündet. Die Jury, die sich der Sprachpflege widmet, möchte auf Wörter aufmerksam machen, die unangemessen oder inhuman sind. In den Medien findet das viel Aufmerksamkeit und lockt Nachahmer an. So wurde in der „Tagesschau“ am 1. Januar der von der Medieninitiative „Floskelwolke“ gewählte Begriff „Freiheit“ als Floskel des Jahres 2022 verkündet. Sie werden jetzt denken, ich hätte eine Parodie über die freiwillige deutsche Sprachpolizei mit der Realität verwechselt. Hier werde doch ganz offenkundig die Haltung parodiert, die politischen Gegner in der Rolle des moralischen Sprachrichters zu diffamieren, anstatt sie mit politischen Argumenten zu kritisieren.