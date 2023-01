Neuer Verteidigungsminister Opposition billigt Pistorius keine Schonfrist zu

Die obligatorischen 100 Tage Schonfrist in einem neuen Amt will die Union dem 62jährigen SPD-Mann also nicht zubilligen. Dafür sind die Probleme im Verteidigungsressort zu groß, erst Recht wegen des Ukraine-Krieges. „Die Gelegenheit, sich in Ruhe in das neue Amt einzuarbeiten, wird er sicherlich nicht haben“, ergänzte Frei.