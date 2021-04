Kostenpflichtiger Inhalt: Immer mehr Spitzenpolitiker bei Markus Lanz : Die deutsche Talkshow-Demokratie

Zugeschaltet: Markus Söder in der Talk-Sendung „Markus Lanz“ am 6. April 2021. Foto: dpa/Markus Hertrich

Analyse Talksendungen verwandeln sich mehr und mehr in eine Polit-Bühne, vor allem „Markus Lanz“ im ZDF. Liegt es an der Auswahl der Gäste, der Fragetechnik des Gastgebers oder schlicht an der Corona-Situation? Doch Kanzlerduelle entscheiden sie nicht.