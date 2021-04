Karl Lauterbach bei „Lanz“ : „Man darf sich jetzt nicht dumm stellen“

Düsseldorf Frotzelnde Politiker, fehlende Zahlen und professionelle Gelassenheit: Angesichts konkreter Vorschläge zur Pandemiebekämpfung tritt die Kanzlerfrage in der Talkshow in den Hintergrund.

Moderator Markus Lanz steigt mit einer Nabelschau in die Diskussion ein: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder habe neulich verraten, dass CDU-Chef Armin Laschet ihm vor Beginn der Sendung eine SMS geschickt habe. An den CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gewandt fragt Lanz: „Hat Ihnen Armin Laschet auch eine SMS geschickt – und was hat er geschrieben?“ Ziemiak erwidert, er telefoniere fast täglich mit Laschet, aber um Lanz‘ Talkshow sei es dabei nicht gegangen. „Aber es ist doch wichtig heute!“, ruft Lanz und spricht von einem „beinharten Zweikampf“ in der Union.