Kommentar zum neuen Wahlprogramm der Liberalen : Kein unmoralisches Angebot – die FDP und die „Ehe light“

FDP-Chef Christian Lindner stellte am Dienstag das neue Wahlprogramm vor. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Steuerentlastungen, Bürokratieabbau, flexibler Renteneintritt – das FDP-Wahlprogramm enthält viele alte Kamellen. Doch haben die Liberalen ihre Agenda in diesem Jahr mit einigen zusätzlichen Neuerungen garniert, die das Interesse neuer Wähler wecken können. Zum Beispiel die „Verantwortungsgemeinschaft“, eine „Ehe light“ für alle, die zwar keine echte Ehe anstreben, aber dennoch füreinander einstehen möchten, vor allem im Alter.

Zu den interessanten neuen Punkten der FDP-Agenda gehört die Einführung einer so genannten „Verantwortungsgemeinschaft“. Diese „Ehe light“ nach französischem Vorbild wollen die Liberalen für zwei oder auch mehrere Partner einführen, die für einander einstehen möchten, aber nicht alle Rechte und Pflichten einer echten Ehegemeinschaft anstreben. Die FDP orientiert sich dabei an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, die etwa als enge Freunde aufeinander achten, die in einer Senioren-WG oder Patchwork-Familien leben.

Mit der „Ehe light“ sollen solche Verbindungen Rechte erwerben können, die ihnen bislang verwehrt sind. So sollen sie Auskunfts- und Vertretungsrechte gegenüber Behörden, Ärzten oder Banken erhalten, wenn ein Partner Hilfe benötigt. Auf der anderen Seite sollen die Partner auch Verpflichtungen zur gegenseitigen Pflege und Fürsorge eingehen, bis hin zu Unterhaltszahlungen.

Der Staat soll die Gemeinschaft auch belohnen und dafür Anreize setzen: Die FDP denkt etwa an Vorteile durch das Pflegezeit- und Familienpflegegesetz, bei Steuer, Rente oder im Erbschafts- und Schenkungsrecht. Die Idee der Verantwortungsgemeinschaft könnte wegweisend sein in einer alternden Gesellschaft, der das Pflegepersonal ausgeht. Fast die Hälfte aller Haushalte in Deutschland sind zudem heute schon Single-Haushalte: Viele Menschen leben, gewollt oder ungewollt, allein. Das Einstehen guter Freunde füreinander ist ungemein wichtig geworden.

Angesichts der massiven Neuverschuldung des Staates in der Corona-Pandemie klingt der Ruf der FDP nach Steuerentlastungen in diesem Jahr verwegen, zumal die FDP unbedingt zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt zurückkehren möchte. Und FDP-Chef Lindner ist besonders mutig, wenn er darüber hinaus eine „politische Garantie“ dafür abgibt, dass bei einer Regierungsbeteiligung der Liberalen auf niemand eine höhere Steuerbelastung zukäme, ausgenommen die großen US-Digitalkonzerne als notorische Steuervermeider.

Aber in diesem Jahr könnten zumindest Teile der Entlastungs-Agenda der FDP stärker verfangen als bei der letzten Wahl. Sollte nämlich die Konjunktur nach der Pandemie im zweiten Halbjahr 2021 nicht in Gang kommen, könnte ein steuerliches Entlastungsprogramm für den nötigen Schub sorgen. Zudem könnte eine „negative Gewinnsteuer“, die massive Verbesserung des Verlustrücktrags, wie sie die FDP plant, Unternehmen unter die Arme greifen, denen nach der Krise das Geld fehlt, um in die Modernisierung des Landes zu investieren.