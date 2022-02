Senioren-Union Moers : Politischer Aschermittwoch mit Günter Krings

Mitglieder der Senioren-Union Moers bei einem Ausflug an die Mosel im Jahr 2018. Foto: Senioren-Union

Moers Der langjährige zweite Mann hinter Bundesinnenminister Thomas de Maizière spricht am 2. März bei der Moerser Senioren-Union. Der politische Aschermittwoch ist ein Höhenpunkt im Jahresprogramm der CDU-nahen Gruppierung.

Bernd Herz ist Fan. „Ich habe Armin Laschet und Günter Krings im Bundestagwahlkampf 2021 im Biergarten der Brauerei Bolten in Mönchengladbach gesehen“, erzählt der Vorsitzende der Moerser Senioren-Union. „Die Rede von Günter Krings hat mir außerordentlich gut gefallen.“ An diese Rede dachte Herz, als er für den Politischen Aschermittwoch in der Grafenstadt einen Redner suchte. Die anderen Vorstandsmitglieder und er entschieden, Krings anzufragen – und erhielten eine Zusage. Am 2. März kommt der Christdemokrat aus Mönchengladbach ins Haus Engeln in Asberg, um für die CDU-nahe Vereinigung die heiße Phase des Landtagswahlkampfes zu eröffnen.

Der 52 Jahre alte promovierte Jurist entdeckte früh die Generationengerechtigkeit als eines seiner Themen, als er 2002 zum ersten Mal in den Bundestag einzog. So war er von 2005 bis 2009 Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung, der sich besonders mit diesem Thema auseinandersetzt. Ein anderes seiner Themen ist die Innere Sicherheit inklusive der Terrorismusbekämpfung. Er kennt sich wie kaum ein anderer darin aus.

Günter Krings Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Info Das Programm für das Jahr 2022 Planung Die Moerser Senioren Union hat neben den regelmäßigen Stammtischen ein Sommerfest und ein Spargelessen, ein Gänseessen und eine Weihnachtsfeier in Planung. Außerdem bietet sie ein Reiseprogramm an, dieses beinhaltet eintägige Touren aber auch einwöchigen Reisen. Anmelden kann man sich hierfür bei Gudrun Christoph unter der Telefonnummer 02841 63888. Limburg an der Lahn Tagestour am Dienstag, 26. April, inklusive einer Schifffahrt auf der Lahn. Preis: 63 Euro. Berlin Fahrt mit Besichtigungsprogramm vom 12. bis 15. Juni. Preis: 389 Euro pro Person in einem Doppelzimmer. Güstrow in Mecklenburg Wochenreise vom 22. bis 29. September in die Stadt des Bildhauers Ernst Barlach. Preis: 564 Euro je Person in einem Doppelzimmer.

Von Dezember 2013 bis Dezember 2021 war Krings Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sprich zweiter Mann hinter den Bundesinnenministern Thomas de Maizière und Horst Seehofer. 2018 wurde der konservative evangelische Christ als neuer Richter am Bundesverfassungsgericht gehandelt. Die Grünen allerdings sahen in ihm keinen geeigneten Kandidaten.

Neben Günter Krings spricht Julia Zupancic, die bei der Landtagswahl am 15. Mai für die CDU im Wahlkreis Moers und Neukirchen-Vluyn kandidiert. Den Reden schließt sich ein gemeinsames Fischessen an. „Auch Nichtmitglieder können kommen, wenn sie sich vorher bei mir anmelden“, blickt Bernd Herz auf den Politischen Aschermittwoch in der Gaststätte an der Römerstraße in Asberg, der ein Höhepunkt im Jahresprogramm ist. Ab 15 Uhr ist Einlass, Beginn um 15.30 Uhr.