Söder bei „Markus Lanz“ : „Laschets Brückenlockdown entspricht meiner Linie“

Berlin CDU-Chef Armin Laschet hat für den Vorschlag eines „Brückenlockdowns“ doch noch Zustimmung von der CSU bekommen. Für Markus Söder folgt Laschet, sein Konkurrent bei der Kanzlerkandidatur, damit jetzt seiner Linie.

Es sei wichtig, durch ein sehr konsequentes Management bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aus der Endlosschleife herauszukommen, sagte CSU-Chef Söder am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. „Ich habe diese These eigentlich, wenn ich das so sagen darf, immer vertreten, die Kanzlerin auch. Und jeder, der mitmacht - finde ich super, weil es verstärkt die Basis jener, die für Umsicht und Vorsicht eintreten.“