Antisemitismus in der Kunst : Leitungsteam der documenta sollte zurücktreten

Das Banner "People·s Justice" (2002) des Kollektivs Taring Padi in Kassel ist inzwischen komplett verhüllt. Foto: dpa/Swen Pförtner

Meinung Düsseldorf Bereits im Vorfeld der Kunstschau documenta in Kassel gab es Antisemitismusvorwürfe. Nun wurde ein Werk aus Indonesien mit eindeutig antisemitisch gezeichneten Figuren schwarz verhüllt. Eine falsche Reaktion, die tiefergreifende Fragen aufwirft.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Nun gibt es also ein schwarz verhülltes Werk auf der documenta, und diese Tatsache allein zeigt schon, was bei der großen Kunstschau in Kassel gerade falsch läuft. So falsch, dass das künstlerische Leitungsteam, das Kollektiv ruangrupa aus Jakarta, Verantwortung übernehmen und zurücktreten müsste. Stattdessen wird weiter über ein antisemitisches Bild diskutiert, als gebe es Deutungsspielräume. Als gehe es um den globalen Blick und die Abwägung zwischen Kunstfreiheit und politischer Korrektheit. Und das ist ja auch oft ein brisantes Spannungsfeld, in dem sich in wichtigen Diskursen immer wieder neu herauskristallisieren muss, was Freiheit bedeutet, welche Zumutungen oft darin liegt, die Freiheit des anderen auszuhalten und wie notwendig das ist. Aber diesmal liegt der Fall anders.

Auf dem nun verhüllten Banner „People's Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi ist ein Mann mit Schläfenlocke in Anzug und Krawatte zu sehen, Haifisch-artige Raffzähne ragen aus seinem Mund, dazu schmaucht er eine Bonzen-Zigarre. Auf dem Hut des Mannes ist die SS-Rune zu sehen. Auf einem anderen Detail wird unter einem Kanonenrohr eine Person in Uniform gezeigt mit der Nase eines Schweins, das bei Juden als unrein gilt. Auf dem roten Halstuch der Figur ist der Davidstern zu sehen, auf dem Helm der Name des israelischen Geheimdienstes Mossad. Das sind Details in einer vor Figuren wimmelnden Arbeit, die schon zwanzig Jahre alt ist und noch nie in Europa gezeigt wurde. Doch was tut das zur Sache? Ist eine antisemitische Darstellung, die sich eindeutiger hetzerischer Klischees bedient, weniger schlimm, weil sie ein paar Jahre alt ist? Ist die Darstellung weniger empörend, weil sie in anderen Teilen der Welt nicht auf Betrachter gestoßen ist, die an der Bildsprache Anstoß nahmen und wissen, dass Hetze in Wort und Bild immer nur der Anfang ist? Doch anstatt spätestens jetzt zu begreifen, was dieses großformatige Banner anrichtet und es schnellstmöglich zu entfernen, inszeniert die documenta es wie ein Mahnmal der Zensur mit schwarzem Dekor und wertete es dadurch nur noch auf. Und das Künstlerkollektiv Taring Padi erklärt unverdrossen auf der documenta-Internetseite, es decke seine Arbeit „mit größtem Bedauern“ ab, weil es „antisemitische Lesarten“ biete und im speziellen Kontext in Deutschland als „beleidigend empfunden“ werde. „Das Werk wird nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment“, so Taring Padi. Es ist die trotzige Unbedarftheit solcher Äußerungen, die offenbart, wie tief das Problem reicht. Das Kollektiv versteht seine antisemitischen Figuren anscheinend als Teil einer legitimen Kapitalismuskritik, als hätten solche Darstellungen keine Vorgeschichte, als habe es keine nationalsozialistische Propaganda und keinen Holocaust gegeben. Und keinen systematischen Mord an sechs Millionen Juden. Natürlich ist das europäische Geschichte, deutsche Schuld. Indonesien hat andere Themen. Wenn indonesische Künstler aber antisemitische Klischees aufgreifen und weitertragen, nutzen sie eben nicht irgendein Motiv, sondern eines mit barbarischer Geschichte. Was soll daran aufklärerisch sein? Was legitimer Protest gegen unterdrückerische Strukturen? Wer die Debatte dahin zu lenken versucht, hat die perfide Wirkweise von modernem Antisemitismus nicht begriffen.

Dass das Bild nun auf Kritik stößt, ist also keineswegs „deutsche Befindlichkeit“ und auch kein Zeichen für „verengte Dialoge“ oder einen europazentristischen Blick. Es zeigt allerdings, dass die Lehren aus dem Holocaust, die Sensibilität gegenüber würdelosen Darstellungen und Verunglimpfungen ganzer Personengruppen aufgrund diffamierender Zuschreibungen, keineswegs internationaler Standard sind. Vielmehr wird das Klischee vom haifisch-kapitalistischen, kriegstreiberischen Juden in anderen Teilen der Welt wieder neu bedient und findet auf perfide Art Anschluss an Diskurse gegen Rassismus und Unterdrückung. Allerdings scheint auch in Deutschland die Sensibilität gegenüber der Verbrämung von Judenfeindschaft durch Gesellschaftskritik abzunehmen, wie die Reaktion der documenta zeigt.

Mit der Zurschaustellung des Banners in Kassel wurde mit größter Unbekümmertheit eine rote Grenze überschritten. Und das, nachdem es schon im Vorfeld Debatten wegen vermeintlicher antisemitischer Tendenzen des Leitungsteams gegeben hatte. Die aktuelle Entwicklung müsste nun Konsequenzen haben und zwar schleunigst. Stattdessen geht die documenta-Geschäftsführung rhetorisch in Deckung und versteckt sich hinter der Kunstfreiheit. Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann erklärte, die Geschäftsführung der großen Schau seine „keine Instanz, der Exponate zur Prüfung vorgelegt werden müssten“. Als ginge es in diesem Fall um Zensur und nicht um die Verhinderung von Hetze unter dem Deckmantel globaler Kunst. Weiter schreibt Schormann auf der documenta-Homepage, das Banner sei nach notwendiger Restaurierung erst kurzfristig installiert worden und nicht für die documenta entstanden, „sondern im Kontext der politischen Protestbewegung Indonesiens“. Die documenta hat das Banner aber nun mal prominent ausgestellt und sollte nun nicht so tun, als sei es quasi unbemerkt urplötzlich in Kassel aufgetaucht, und als habe es keinerlei Möglichkeit gegeben, sich im Vorfeld ein Bild von diesem Bild zu machen.