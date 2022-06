Kunst- und Kulturtag in Wassenberg : Eine Stadt überzeugt als großes Gesamtkunstwerk

Kunst- und Kulturtag in Wassenberg

Auch dieser rote Esel zählte zu den Exponaten beim Kunst- und Kulturtag in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Kunst- und Kulturtag in Wassenberg ist die größte Kunstschau im Kreis Heinsberg. Viele Kunstfreunde flanierten durch die Ausstellung im Freigelände.

Eine ganze Reihe bunter Schirme waren keine Performance oder gar Happening, sie waren zeitweise nötig gegen den Regen, der sich öfter am Wassenberger Kunst- und Kulturtag zeigte, eine erhebliche Zahl an Kunstfreunden aber nicht von dessen Besuch abhielt. Wie Bürgermeister Marcel Maurer hangelte man sich von Zelt zu Zelt im Freigelände, Burgsaal, Bergfried und das Alte Rathaus boten neben Dächern eine satte Auswahl an Kunstwerken diversester Art – das Markenzeichen dieses Tags, dessen 17. Ausführung nun ablief.