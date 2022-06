Krieg, Corona und Klimawandel : Ein heißer Herbst

Meinung Berlin Die Temperaturen steigen, die Freibäder sind voll, die Sommerferien beginnen bald. Und auch die Politik schwingt sich in die letzte Kurve vor der parlamentarischen Sommerpause. Warum das in diesem Jahr ein Problem ist.

Bis zur parlamentarischen Sommerpause gibt es noch zwei Sitzungswochen des Deutschen Bundestags. Außerdem diverse Gipfel: Einen Europäischen Rat in Brüssel, ein G7-Treffen in Elmau und ein Nato-Treffen in Madrid . Doch spätestens ab Mitte Juli wird die deutsche Politik in eine Sommerdämmerung fallen - wie in jedem Jahr. Allerdings gibt viele Hinweise dafür, dass das Aufwachen im Herbst 2022 sehr hart werden wird. Denn die deutsche Politik ist gerade dabei, zu viele Probleme in den Herbst zu schieben.

So ist immer noch nicht klar, ob es ein Corona-Konzept vor Beginn der Sommerpause geben wird, das etwa schon greift, wenn in den ersten Bundesländern im August die Schule wieder beginnt. Die Zusicherung, dass Schulen nicht mehr geschlossen werden sollen, wiederholen Vertreter aller politischen Couleur gebetsmühlenartig - die Konzepte dafür allerdings sind nicht klar. Im Herbst laufen auch die Entlastungspakete der Regierung aus, die steigende Inflation wird sich daran allerdings nicht orientieren. Die nur zur Hälfte gefüllten Gasspeicher sind momentan noch kein Problem. Spätestens im Herbst werden sie es aber werden. Der Krieg in der Ukraine fordert den westlichen Nationen mehr als nur Mitgefühl ab - wie lange wird die Gesellschaft dies mittragen, wenn sich der Alltag weiter verteuert und auch Gewohnheiten wie eine warme Wohnung plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind? Waren die Gelbwesten-Proteste in Frankreich nur ein Vorläufer? Ganz abgesehen von der Frage, wie sich der Dürre-Sommer verhält. Die Feuer in Brandenburg vom Wochenende werden nicht die einzig bleiben in der warmen Jahreszeit. Keine guten Aussichten - die Politik wird es sich in diesem Jahr nicht leisten können, völlig abzutauchen. Denn von alleine wird sich nichts richten im Sommer 2022.