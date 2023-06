Droht der Menschheit Gefahr durch Künstliche Intelligenz ? Experten zeichnen drei Szenarien für eine KI-Apokalypse

Kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in der Welt auf die Gefahren Künstlicher Intelligenz (KI) hingewiesen wird. So zum Beispiel diese Woche, als das Center for AI Safety folgendes Statement veröffentlichte: “Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.“