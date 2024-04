Neues Acker-Projekt Wo Neusser ihr Gemüse selbst anbauen können

Täglich frisches Gemüse aus der Region und das auch noch in Bio-Qualität? Wer sich diesen Luxus leisten möchte, muss im Supermarkt oft tief in die Tasche greifen. Es sei denn, man baut das Gemüse selbst an. Während einige Neusser im Garten aber zu wenig Platz dafür haben, können andere nur Balkonkästen zum Pflanzen nutzen – oder nichts von beiden. Das möchten Natascha und Mario Klintworth ändern. Sie haben das Projekt „Acker Selbstanbau Neuss“ ins Leben gerufen, um allen Interessierten einen Platz für ihren eigenen Gemüsegarten zu bieten.