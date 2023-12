Was Artificial Intelligence und All inclusive gemeinsam haben Alles AI, oder was?

Nun mag der eine oder die andere kühn behaupten, dass AI letztlich bloß die englische Übertragung unserer KI sei. Das stimmt natürlich. Allerdings verweist das Kürzel auf den sprachlichen Ursprung, ist mithin näher dran an der Quelle von fast allem. AI ist der Code derer, die in der Digitalkarawane ganz weit vorne auf einem der ersten Kamele sitzen. AI klingt nicht nur ein wenig wie „Aye Aye, Captain!“ und ermuntert somit zu einer euphorischen Grundstimmung. Es erinnert auch an eine in die Jahre wie auch dezent in Verruf gekommene Abkürzung für Pauschalangebote jeglicher und besonders bequemer Art: All inclusive ist das rundum Sorglospaket für: Einmal zahlen, einmal alles. All inclusive ist Konsum ohne Grenzen. All inclusive ist die Befreiung von Entscheidungen. All inclusive ist aber auch der Abschied von anstrengender Diversität.